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Uyuşturucu satıcısının yeni yöntemi polisi aldatamadı!

Fatih'te güven timlerince şüphe üzerine durdurulan kişinin elindeki meyve suyu kutusunda satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17:59 -
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Uyuşturucu satıcısının yeni yöntemi polisi aldatamadı!

Güven Timleri, 14 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Fatih, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde şüphelendikleri Emrah Ö.(30) adlı kişiyi durdurdu. Emrah Ö.’nün üzerinde arama yapan ekipler, elindeki meyve suyu kutusu içerisinde satışa hazır halde 15 kâğıt paket eroin ve 15 kağıt paket metamfetamin uyuşturucu ele geçirdiler. Şüpheli gözaltına alındı.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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