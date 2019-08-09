Uyuşturucu tacirlerine 3 operasyon; ‘Zehir doktoru’ yakalandı

Zehir tacirlerine karşı düzenlenen 3 operasyon da İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Narkotik ekiplerinin 27 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında zehir tacirlerine yönelik 3 önemli operasyon düzenledi. İlk operasyon Başakşehir'deki bir kargo firmasında gerçekleştirildi. Profil değerlendirme uzmanı olan ekipler, İngiltere'ye giden kargo paketlerini şüpheli buldu. Paketler dedektör köpeklere koklatıldı. Uyuşturucu bulma eğitimli köpekler tepki verince kargo paketleri açıldı. Paketlerden kaftan çıkarken ön aramada uyuşturucu bulunamadı. Ancak incelemelerde kaftanların astarlarına Afyon sakızı emdirildiği anlaşıldı. Özel solüsyonla çözülen Afyon sakızının 16 kilo olduğu öğrenildi.

1600 kilometre takip

Polisin, zehir tacirlerine yönelik düzenlediği ikinci operasyon ise Arnavutköy'de gerçekleştirildi. Van'dan İstanbul'a uyuşturucu getirmeyi planlayan bir şebekeyi tespit eden narkotik ekipleri, 2 hafta boyunca teknik ve fiziki takip çalışması yaptı. Araştırmalarda uyuşturucunun bir TIR'a zulalanacağı anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda, aracın plakası da belirlendi. Polis ekipleri TIR'ı Van'dan İstanbul'a kadar takip etti. Yaklaşık 1600 kilometre süren takip Arnavutköy'de son buldu. TIR sürücüsünün irtibatlarını belirlemek için süründürülen takibin sonlanmasının ardından polis ekipleri, TIR'ı operasyonla durdurdu.

Dedektör köpek buldu

Sürücü gözaltına alınırken, dorsenin kapağı açan ekipler TIR'da yük olmadığı gördü. Devreye narkotik madde bulma eğitimli “Dedektör köpek” girdi. Aracın her tarafı koklatılan dedektör köpek, dorsenin ön bölmesinde tepki verdi. TIR dorsesinde zula olduğu ihtimali üzerine, daire testereyle metaller kesildi. Dedektör köpeğin tepki verdiği bölümde kalıplar halinde 80 kilo eroin ele geçirildi.

Zehir Doktoru

Son operasyonda ise Beyoğlu'nda bir adrese baskın düzenlendi. Adrese giren ekipler 50 yaşındaki İran uyruklu D.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 15 kilo Metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuları “Doktor” lakaplı D.A'nın evde ürettiği belirtildi. 50 ayrı kimyasal kullanılarak üretilen Metamfetamin “Hitler eroini olarak da biliniyor. 3 operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucunun 6 buçuk milyon lira değerinde olduğu belirtildi.