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Uyuşturucu teknesine polis darbesi

İstanbul’da bir teknede uyuşturucu satıldığı bilgisini alan polis ekiplerince 2 ay süren çalışmanın ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 kişi gözaltına alınırken, teknede ve şüphelileri adreslerinde, çeşitli türde ve farklı miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Habip ATAM
12:05 -
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Uyuşturucu teknesine polis darbesi

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Fatih, Yenikapı Limanı'ndaki bir teknede uyuşturucu satıldığını belirleyen ekipler çalışma başlattı. Araştırmalarda teknenin, Emrah K.'ya ait olan belirlendi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmasında, Emrah K.'nın bir yakını olan Mehmet Emin K.'nın tekneyi zula olarak kullandığı anlaşıldı. Takiplerle tespit edilen Mehmet Emin K.'nın; uyuşturucunun piyasaya dağıtımını oğulları Serkan K. ve Selçuk K. üzerinden gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Yenikapı Limanı'ndaki bir tekneye uyuşturucu baskını yaptı

 

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri yapılan çalışmaların ardından 10 Ekim'de Serkan K.'nın adresine operasyon düzenledi. Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kilo 12 gram Skunk (Hibrit esrar) 200 gram toz esrar, 357 extacy hap, 49 gram Hitler eroini olarak da bilinen Metamfetamin ve 78 gram farlı türde narkotik madde ele geçirildi.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmasında, Emrah K.'nın bir yakını olan Mehmet Emin K.'nın tekneyi zula olarak kullandığı anlaşıldı.

POLİS TEKNEYE EL KOYDU

Polisin baskınla gözaltına aldığı Serkan K. emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanırken, dünde Mehmet Emin K., Selçuk K. ve Emrah K.'nın yakalanması için baskın düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, şebeke üyelerinin evlerinde ve teknede yapılan aramalarda, 542 gram extasy, 1 kilo 154 gram kubar esrar, 220 gram toz esrar, 156 gram farklı türde uyuşturucu, 1 muşta, 1 kelepçe, 2 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca bin 440 lira paraya ve 2 telefona ve uyuşturucuların bulunduğu tekneye de el konuldu.

teknede ve şüphelileri adreslerinde, çeşitli türde ve farklı miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucuların yanı sıra teknede ele geçirilen silah ve paralara da el konuldu.

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