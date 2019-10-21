Uyuyakalan şoför camiden çıkanları ezdi

Olay, sabah 07.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Körfez istikametine giden H.A. idaresindeki 41 R 4040 plakalı otomobil, Okul Caddesi üzerinde direksiyon başında uyuyakalan sürücünün kontrolünden çıktı.

DUVARA SIKIŞTIRDI

Yol kenarına doğru kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, o sırada camiden çıkan M.G. ve adı öğrenilemeyen bir başka şahsa çarparak akaryakıt istasyonu ile yol arasında kalan duvara sıkıştırdı.

Otomobil ile duvar arasında kalan iki kişinin yaralandığını görenler yardıma koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri uyuyakalan sürücüyü ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. (İHA)