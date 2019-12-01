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Uyuyan eşini boğazını satırla keserek öldürdü

Bir haftada üçüncü vahşet! 25 Kasım'da İstanbul'da 26 Kasım'da İzmir'de yaşanan baltalı eş cinayetlerinin ardından bir olay da Ordu'da meydana geldi. 36 yaşındaki Hatice K.  eşi İsmet K.'yi uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü.

14:45 -
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Uyuyan eşini boğazını satırla keserek öldürdü

Olay, Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı ileri sürülen üç çocuk annesi Hatice K., yatak odasında uyuyan 15 yıllık eşi İsmet K.’nin satırla boğazını kesti.

Gürültüleri duyan komşularının olayı haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 55 yaşındaki İsmet K.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

36 yaşındaki Hatice K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İsmet K.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

 

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Son güncelleme: 14:49 01.12.2019
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