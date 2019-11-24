Uyuyan sürücü Dolmabahçe Sarayı’na çarpıyordu!

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. 34 ABP 873 plakalı otomobille Beşiktaş yönüne ilerleyen Suriye uyruklu sürücü, direksiyon başında uyuyakaldı.
Kontrolden çıkan otomobil, Dolmabahçe Sarayı’nın saltanat kapısının ilerisinde yaya yoluna girdi. Camlı Köşk’ün dış duvarındaki sütunlara çarpmayan otomobil, tretuvarın üstüne çıktı ve yaya yolundaki basamaklara çarparak durabildi.
Görgü tanıklarından Murat Şahin, olayla ilgili olarak, “Yoldan geçiyorduk, kazayı gördük ilerden dönerek geri geldik. Polisler geldi. Şoför uyuya kalmış” dedi. (DHA)