Uzaklaştırma süresini uzatmayan kadın, eşi tarafından öldürüldü

Polisi harekete geçiren olay sabah 07.00 sıralarında Bahçelievler ilcesi Kocasinan Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Boşanma aşamasında olan Gülderen (48) ve Bayram (51) Yıldırım çifti iki yıldır ayrı yaşıyorlardı. İkili arasında sık sık yaşanan tartışmalar sabah 07.00 sıralarında alevlenmesi üzerine Bayram Yıldırım eşi Gülderen Yıldırım'ı bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılan Gülderen Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis katil kocanın peşine düştü. Yürütülen takipler sonucu şüpheli koca olaydan iki saat sonra Kadıköy'de gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI UZATMADI

Emniyete götürülerek sorguya alınan Bayram Yıldırım'ın boşanma aşamasındaki eşiyle iki yıldır ayrı yaşadıkları öğrenildi. Öte yandan Gülderen Yıldırım'ın eşi hakkında 23 Ekim ile 23 Kasım arasında bir aylık uzaklaştırma kararı aldığı, ancak eşiyle arasını iyi olduğunu belirterek biten uzaklaştırma süresini uzatmadığı ortaya çıktı.