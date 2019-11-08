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Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci: Ev borcum var

Sivas'ta zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı M.D.'nin (73) üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar çıktı. M.D., satın aldığı evin borcunu ödemek için dilendiğini söyledi. 

17:42 -
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Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci: Ev borcum var

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi’nde dün akşam 21.00 sıralarında bir dilenci yakaladı. Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen Çorum nüfusuna kayıtlı M.D.’nin üzerinde arama yapıldı. M.D.’nin ceplerinde 2 bin 280 lira, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı.

EV SATIN ALMIŞ

Geceleri terminalde yattığını söyleyen M.D., ev satın aldığını, borcunu ödeyebilmek için de dilendiğini söyledi. Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılan M.D., otobüs terminale götürülerek, memleketine gönderildi. DHA

Atatürk Çorum Dolar Sivas
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