Üzerine kamyondan tomruk düşen şoför hayatını kaybetti!

Olay, Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Güney (46) şoförlüğünü yaptığı kamyonun üzerindeki tomrukların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Arif Güney ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Günay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA