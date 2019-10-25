Uzungöl’deki 118 kaçak yapı rapor bekliyor

Son dönemde, Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl’de yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapının sahibi, imar barışından yararlanmak için başvurdu. İmar barışına uygun olmadığı tespit edilen otel, pansiyon, apart, ev, iş yeri gibi 118 yapının yıkımına karar verildi.

Yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği’nden Çaykara Belediyesi’ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Belediye, yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi, yıkımlara 5 Ekim’den itibaren başlanacağını belirtti. Ancak yapılar boşaltılmadığı için yıkıma başlanamadı.

YAPI SAHİPLERİNİN YIKIM KORKUSU

Yıkım korkusu yaşayan yapı sahiplerinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bölgeye gelen heyet tarafından yapılan inceleme tamamladı. Heyetin hazırlayacağı raporun ardından, yıkılması planlanan yapılarla ilgili karar verilecek.

İŞ MAKİNESİ NÖBETİ SONLANDIRILDI

Bu arada, Uzungöl’de apart, pansiyon ve otel gibi yıkılması planlanan bazı yapıların sahiplerince, Uzungöl’e 2 kilometre mesafede yol kenarına iş makinesi nöbeti için kurdukları çadırı yıktıkları gözlendi. Nöbetlerine son veren yapı sahipleri, yıkımların durdurulup, mağdur edilmemelerini istediklerini söyledi.

Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, raporu beklediklerini, yıkım tartışmalarının da bir an önce bitirilip, turizme odaklanılması gerektiğini söyledi: Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, yıkım kararı çıkan yapılarla ilgili görüştük. Yıkımların durdurulmasını, oluşturulacak bir heyetin burada incelemelerde bulunmasını istedik. Onlar da Uzungöl’e bir heyet gönderdi. Gelen heyet, yıkım emri verilen 118 yapıyı inceledi. Esnafımızı dinledi. Şimdi çıkacak raporu bekliyoruz. (DHA)