Uzungöl’e ilk kepçe vuruldu! Kaçak yapılar tek tek yıkılıyor…

Karadeniz’in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95’i için yıkım, 17’si için de tıraşlanması yönünde karar alındı.

Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için dün gece yarısı Trabzon’un Çaykara ilçesine doğru harekete geçti. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçlarıyla barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı.

Polis, ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara su sıkarak müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaçak yapı sahipleri yıkımı seyrederken çektikleri videoları sosyal medyada paylaştı.

Güvenlik görevlileri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yıkım alanlarına kimsenin girişlere izin verilmiyor.

“KÖTÜ BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞTIK”

Gece saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından sabahın ilk ışıklarında yıkım başladı. Bir açıklama yapan Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, “Ankara’dan yeni inceleme heyeti bekliyorduk. Biz onları beklerken kötü bir sürprizle karşılaştık. Allah bize kolaylık versin. Uzungöl'e yeni imar düzenlemesi yapılması gerekir. Bu yapılan doğru değil. Yıkımlar durdurulmalıdır” dedi. (DHA)