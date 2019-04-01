Vahap Seçer kimdir? İşte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Vahap Seçer’in hayatı…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, seçimi kazandıklarını ilan etti. Mersin’de Büyükşehir Belediye Başkanı, resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Vahap Seçer oldu. İşte Vahap Seçer’in hayatı…

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Vahap Seçer; 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin ili Tarsus ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Tarsus’ta Hürriyet İlköğretim Okulu’nda, orta öğrenimini Cengiz Topel Lisesi’nde yapan Seçer, liseyi Adana’da Motor Teknik Lisesi’nde yüksek öğrenimini ise Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tamamladı.

Kahramanmaraş Pazarcıklı bir ailenin çocuğu olan Meral Seçer ile evli olan Vahap Seçer 1991 ve 1996 doğumlu iki erkek evlat sahibidir.

Çocukluğunda kunduracı çırağı olarak çalışma hayatına başlayan Vahap Seçer, üniversite eğitimi sürecinde mesleğiyle ilgili alanlarda çalışıp eğitimini tamamlamıştır.

VAHAP SEÇER’İN SİYASİ HAYATI

Seçer, 24 yaşında iken Seçer Tarım ve Yağ Sanayi AŞ’yi 1987 yılında kurmuştur. Seçer, genç yaşlarında ilgi duyduğu siyasette Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Örgütlerinde ilçe başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği de dahil, birçok kademede görev almıştır.

CHP’de Kurultay Delegeliği, Parti Meclisi Üyeliği de yapan Vahap Seçer; 2007 yılında gerçekleştirilen Genel Seçimi için partisinin Mersin’de yapmış olduğu Ön Seçim Yoklaması’nda 1. Sıradan çıkarak milletvekili adayı olarak girmiş ve 23. Dönem Mersin Milletvekili olmuştur. Seçer, daha sonra 2011 Genel Seçiminde de CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır.