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Vahşet! Denizde, boynunda iki plastik kelepçe olan ceset bulundu

Antalya'da, denizde boynunda iki plastik kelepçe olan, 60 yaşlarında ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

22:37 -
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Vahşet! Denizde, boynunda iki plastik kelepçe olan ceset bulundu

Olay, Lara sahili açıklarında meydana geldi. Tur teknesindekiler, Lara sahilinin yaklaşık 1 kilometre açıklarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi, denize açılıp, yaptıkları arama sonunda 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişiyi buldu.

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Ekiplerin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Kıyafetleri üzerinde ve gözlüklü olan erkeğin boynunda ise iki plastik kelepçe bulundu. Ceset, Sahil Güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı´na getirildi. Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DHA

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