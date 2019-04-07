Vahşet! Elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü

Olay, İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Pazarcılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Çetinkaya’nın eşi Pakize Çetinkaya dün gelini ile birlikte bir akrabalarını ziyarete İstanbul’a gitti. Eşi Ali Çetinkaya ise evde yalnız kaldı. Akşam saatlerinde aynı anda komşusu olan kız kardeşi Yeter Gökoğlu, Ali Çetinkaya’ya yemek getirdi. Kapının açık olduğunu gören kız kardeşi içeriye girince iddiaya göre Ali Çetinkaya’yı elleri ve ayakları bağlanarak öldürülmüş halde buldu. Gördüğü dehşet karşısında neye uğradığını şaşıran kadının bağırmasına komşuları yetişti.

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Komşuların polise haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çetinkaya’nın öldüğünü belirlerken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde çalışmaları sürüyor. DHA