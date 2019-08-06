Vahşi cinayette 15 dakika detayı!

Eren Erdoğan (23) ile 4 aylık evli olan Fatma Erdoğan (22), eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ailesinin yanına yerleşerek, boşanma işlemlerini başlattı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Eren Erdoğan tarafından sürekli tehdit edilen genç kadın, mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı.

155 ARADI VE “BENİ ESİR TUTUYOR” DEDİ

Boşanma davası devam eden çift, Bahçelievler'de bulunan bir alışveriş merkezinde 16 Mart 2019 günü buluştu. İddialara göre; çift alışveriş merkezinde tartışmaya başladı. Uzaklaştırma kararı bulunan Eren Erdoğan, eşini zorla arabaya bindirerek, alıkoydu. Genç kadın, Saat 20:43’te 155 polis ihbar hattını aradı ve “Merhaba ben size bir ihbar yapacaktım. Benim davalık olduğum eşim beni şu anda araca kilitledi esir tutuyor. İkitelli civarındayız” dedi.

CANSIZ BEDENİYLE 2 SAAT DOLAŞTI

Genç kadının polisten yardım istemesinden kısa bir süre sonra eşi Eren Erdoğan, yanındaki tabancayla boşanmak üzere olduğu eşi Fatma Erdoğan'ı 2 el ateş ederek öldürdü. Öldürdüğü eşinin cansız bedeniyle saatlerce dolaşan şüpheli Eren Erdoğan, saat 22:45’te Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“KORKUTMAK İÇİN SİLAHI ÇIKARDIM“

Eşi öldürmekten hakim karşısına çıkan Eren Erdoğan, dehşet dolu dakikaları soğukkanlı şekilde anlatarak şöyle konuştu; “Fatma ile buluşup sinemaya gittik, ardından başka bir alışveriş merkezine giderken tartışmaya başladık. Fatma'yı korkutmak için silahı çıkardım ancak silah ateş aldı ve eşime isabet etti. Hastane aradım. Ancak bulamadığım için polis merkezine gittim. Bu şekilde hastaneye ulaşabileceğimi düşündüm”

Erdoğan, eşinin polisi aradığını hatırlamadığını belirtti.

HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay anında maktul Fatma Erdoğan'ın 155 polis ihbar hattını aradığı ve ihbardan 15 dakika sonra öldürüldüğü belirtildi. Savcılık, incelenen HTS kayıtlarında, ikilinin olay anında Bahçelievler civarında oldukları ve cinayetin ardından cani kocanın Başakşehir istikametine doğru devam ederek maktule ait telefonu burada attığı tespit edildiği bilgisine de yer verdi.

CANİ KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Soruşturma sonunda, tutuklu sanık Eren Erdoğan hakkında ‘Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘Kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçundan ise 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.