Valelere gasptan işlem yapıldı! Stantlar toplatıldı

Beşiktaş, Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bu sabah yaşanan olayda, Mücahit Berat Ç. aracını park etmek istedi, ancak vale olarak çalışan bir kişi engel olmak istedi.

İddiaya göre, eğlence mekanında vale olarak çalışan M.B. “para vermeden aracını park edemezsin” dedi. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Vale standından bıçak alan M.B., 22 yaşındaki Mücahit Bera Ç.'yi bıçakla yaraladı.

İstanbul Emniyetine bağlı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. M.B. ve aynı noktada vale olarak çalışan O.G. gözaltına alındı.

GASPTAN İŞLEM YAPILDI

Yakalanan şüphelilerin, işgaliye izni olmadan vale olarak çalıştığı anlaşıldı. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Gasp” suçundan işlem yapıldı.

VALE STANTLARI TOPLATILDI

Yaşanan olayın ardından, şüphelilerin gözaltına alınmasıyla yetinmeyen polis, belediye ile ortak bir çalışma başlattı. Bölgede yasadışı olarak valelik yapanlar hakkında işlem yapılırken stantlar toplatıldı.