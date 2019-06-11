Vali, öğretmenlere “Atatürk’ü abartmaya gerek yok” dedi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu'nu VIP'e aldırmayan Ordu Valisi Seddar Yavuz'un 23 Nisan'da bir ilköğretim okulunda öğretmenlere yaptığı konuşmada, “Atatürk'ü çok abartmaya gerek yok” dediğini aktardı. “Ordu Valisi ne yazık ki uzunca bir süredir bulunduğu konuma ve devlet adamlığına yakışmayan davranışlar sergiliyor” diyen Mustafa Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“10 SENEDE BİR ATATÜRK ÇIKAR”

“23 Nisan'da Ordu'da Karşıyaka İlköğretim Okulu'na giden Vali'nin, öğretmenlere konuşma yaparak, ‘Atatürk'ü çok abartmaya gerek yok, o kadar abartmayın, bu ülkede 10 senede bir Atatürk kadar biri çıkar. Cumhuriyet döneminin yanında; Osmanlı'yı unutturmayın, Osmanlı'yı öne çıkartın' dediği toplantıda bulunan birkaç kişiden teyit edilmiştir. Bu olayı Meclis gündemine taşıyacağım. Devletin valisi nasıl olur da bir okulda öğretmenlere konuşma yapıp Atatürk'ü önemsizleştirmeye çalışabilir?”

CHP'li Mustafa Adıgüzel, Vali Seddar Yavuz'un “Terörle mücadele ettim” deyip partizanlığına, milli kılıf uydurmaya çalıştığını da savundu.