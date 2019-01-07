Konya Valiliği’nden kar tatili açıklaması: Konya’da bugün okullar tatil mi?

Tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenciler güne uyanır uyanmaz okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Konya'da valilikten açıklama gelmese de 5 ilçenin kaymakamlıkların kar tatili açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 5 ilçede bugün okulların tatil ilan edildiğini duyurdu. Peki Konya'da hangi ilçelerde okullar 7 Ocak Pazartesi tatil oldu?

Konya’da öğrencilerin beklediği kar tatili haberi geldi. 5 ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile okullar tatil ilan edildi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Hüyük, Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçe genelinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Halk Eğitim Kursları ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler için 7 Ocak 2019 Pazartesi günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.