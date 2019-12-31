Valilikten askeri birliklerdeki gıda zehirlenmesine açıklama!

Kütahya’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 74 askerin tükettiği yemeklerin sağlığa uygun olduğu bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Aralık’ta Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerden 74 askerin bulantı, kusma, halsizlik ve ishal şikayetleriyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat ettiği hatırlatıldı.

“TÜKETİLEN YEMEKLERDE SORUN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ”

Başvuruların ardından denetim ekipleri tarafından komutanlığa bağlı yemekhanenin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde denetlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İşletmenin mevzuata uygun olduğu ayrıca asgari teknik ve hijyen şartlarının da uygun olduğu tespit edilmiştir.

* Aynı gün İl Jandarma Komutanlığının da yemek sunum bölümü denetlenmiş olup, asgari teknik ve hijyen şartlarının uygun olduğu tespit edilmiştir.

* Tüketilen gıdaların Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla öğlen tüketilen bahse konu yemeklerden ayrılan numuneler Eskişehir İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne soğuk zincirle sevk edilmiştir.

* Yapılan muayene ve analiz sonucunda tüketilen yemeklerde sorun olmadığı, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne uygun olduğu tespit edilmiştir. AA