Valilikten baraj suyu tahliyesi için önemli uyarı!

Hatay Valiliği baraj suyu tahliyesi için vatandaşlara önemli uyarıda bulundu. Valilik yaptığı açıklamada, "Tahtaköprü Barajı'ndaki suyun tahliyesinde kullanılan Karasu dere yatağının geçtiği mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın dere yatağı ve dere yatağına yakın bölgelerden uzak durmaları gerekmektedir" dedi.

Hatay Valiliğince, Tahtaköprü Barajı’nda seviyesi artan suyun tahliyesi için kullanılan Karasu dere yatağının geçtiği mahallelerde ikamet edenlerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu. “SU SEVİYESİ BARAJ İŞLETME SEVİYESİNİN ÜZERİNDE” Valilikten yapılan açıklamada, Tahtaköprü Barajı’nın su seviyesinin son günlerde yaşanan yoğun yağışlar dolayısıyla baraj işletme seviyesinin üzerine çıktığı belirtildi. Barajdaki suyun tahliyesinde kullanılan Karasu Deresi yatağının geçtiği mahallelerde ikamet eden vatandaşların dikkatli olmalarının istendiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “UZAK DURUN” “Tahtaköprü Barajı’nda yükselen su seviyesi kontrollü şekilde düşürülmeye başlanmıştır. Barajdaki suyun tahliyesinde kullanılan Karasu Dere yatağının geçtiği mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yüksek debiden kaynaklı herhangi bir can ve mal kaybı yaşamamaları için dere yatağı ve dere yatağına yakın bölgelerden uzak durmaları gerekmektedir.” AA

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