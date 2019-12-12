Valinin azarladığı o muhabir mesleği bıraktı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde oturuşu nedeni ile “Sen Öğretmen misin birader” sözleri ile azarladığı stajyer muhabir Ali Kuş mesleği bıraktı.

İZNE AYRILMIŞTI

Valinin gösterdiği tepkinin ardından salondan çıkan ve program sonrası kendisini Vali Cüneyit Orhan Toprak’a tanıtarak özür dileyen stajyer muhabir Ali Kuş, olayın medyada geniş yer bulmasının ardından gazete yönetimiyle birlikte Konya Valiliği’ne giderek valiyle yeniden görüşmüş ve ardından izne ayrılmıştı.

MUHABİRİN ÖZRÜ GAZETEYİ TATMİN ETMEDİ

Vali Toprak, azarladığı kişinin öğretmen değil muhabir olmasının ortaya çıkması üzerine “Konya’nın Öğretmenler Günü’nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir, saygılar sunarım” açıklamasını yapmıştı.

Anadolu’da Bugün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Baydar da Vali Toprak’ı makamında ziyaret etmiş ve ardından “Konya halkı valisinin yanında olduğu gibi biz de Anadolu'da Bugün Gazetesi olarak Valimizin yıpratılmaya çalışılmasının karşısındayız. Ziyaretimizde valimizin yanında olduğumuzu da belirttik” açıklamasında bulunmuştu.

MUHABİR İZİNDEN DÖNDÜ MESLEĞİ BIRAKTI

Vali Toprak’la görüştükten sonra izne çıkan Muhabir Ali Kuş, izninin bitmesinin ardından gazetecilik mesleğini bıraktı.

Sözcü'ye konuşan Kuş, “Yaşanan olaylardan yıprandım. Bu yüzden kurumumla da görüşerek istifa etmek istediğimi belirttim. Aldığım kararda Konya Valimizin bir etkisi yok. Şu an da bir danışmanlık şiketinde çalışıyorum. Kafamı toparladıktan sonra çok sevdiğim gazetecilik mesleğine tekrar dönmek istiyorum” dedi.