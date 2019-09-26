Vali’ye tepki: Güzergâhdaki eksiklikleri neden söylemiyorlar?

19 Eylül günü Ankara'dan yola çıkan Yüksek Hızlı Tren hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar Köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarpmıştı.

Kazada, kılavuz trende bulunan makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası açıklamada bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün makinistlerin biraz hızlı gittiği yönündeki ifadesine Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ersin Cem Paralı'dan tepki geldi.

DEMİRYOLU KAZALARINDA CİDDİ ARTIŞ VAR

Paralı, “Bilecik Valisi kamuoyuna olayla ilgili olarak yaptığı ilk bilgilendirmede 30 kilometre ile girilmesi gereken yola daha yüksek hızla girildiğinden kazanın oluştuğunu ifade etti. Kuşkusuz ki birden çok etkeni bulunan bu kazanın nedeni de teknik incelemelerden ve yasal sürecin tamamlanmasından sonra ortaya çıkacaktır. Ancak, ülkemizde son yıllarda özellikle yönetim kadrosunun atanmasında liyakat anlayışından uzaklaşıp siyasi yandaşlık yaklaşımıyla getirilen üst düzey yöneticilerinin uygulamaları sonucu, demiryolu kazalarında ciddi artışların olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bütünsel bir neden-sonuç ilişkisi kurmadan, kazaya neden olan ortam ve koşulları görmezden gelerek, basına direk görevli personeli suçlayan demeçlerde bulunanlar, tren güzergâhı üzerindeki eksiklikleri söylemekten neden kaçınmaktadır? Buradaki asıl amaç gerçek sorumluları gizlemekten aklamak mıdır?” ifadelerini kullandı.

“TRENLER ÇARPIŞAN OTOLARA DÖNDÜ”

Paralı, “Gece inşaat çalışmalarının yapıldığı bir hat kesiminde gündüz yoğun tren işlemeciliği yapılması birçok tehlikeli durum ve risk barındırmaktayken genel önlemler alınmaması ve riskli ortamda tren çalıştırma sorumluluğu alanlar kaza ve olaylarda neden kendilerini gizleyerek alt çalışanlara yüklemek çabası içine girmektedirler? Son yıllarda popülist politikalar neticesinde trenler çarpışan otolara döndürdüler” dedi.

Paralı, Kurtuluş Savaşı yıllarında dahi demiryollarında bir kaza yaşanmadığını aktardı.