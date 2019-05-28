‘Vali’yim dediler, milyonluk vurgun yaptılar

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin bir şikayet üzerine 6 ay önce başlattığı çalışmada, kendilerini vali, kaymakam, belediye başkanı, STK temsilcisi, tanınmış işadamı gibi tanıtarak yardım toplayan bir şebeke belirledi.

“HASTA BİR ÇOCUĞUMUZ VAR”

İddiaya göre, şebeke üyeleri; telefonla aradıkları kişilere, “Hasta bir çocuğumuz var. Ameliyat olması gerekiyor. Masraflarını bir kısmını biz karşılıyoruz. Kalan kısmı için sizin de yardımınıza ihtiyacımız var. Gönlünüzden koptuğu kadar yardım ederseniz çok memnun oluruz” deniyordu. Yardım etmek isteyenlere bir banka hesabı veriliyordu. Dolandırıldıklarından haberi olmayan İşadamları bu hesaba 5 ila 100 bin lira arasında para yatırabiliyordu.

İŞADAMI ŞİKAYETÇİ OLDU

Çok sayıda insanı dolandıran şebekenin oyunu, yardım yaptığını sanarak dolandırıcılara bir miktar para havale eden bir işadamı sayesinde bozuldu. Hasta çocuğun durumunu sormak için kendisini aradığını düşündüğü kamu görevlisine ulaşan işadamı, konun gerçek olmadığını öğrendi. İşadamının şikayeti ile başlayan soruşturmada Siber polisi 19 şüpheli tespit etti.

VURGUN 1 MİLYONUN LİRA'NIN ÜZERİNDE

Yapılan araştırmalarda şebeke elebaşının daha önceden suç kaydı olan O.K. olduğu anlaşıldı. Dolandırıcıların kullandıkları yöntemle 100 kişiden 1 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı. Şikayet için emniyete giden işadamlarının sayısının sürekli arttığı vurgunun miktarının çok daha fazla olduğu belirtildi. Şebekenin “Filistin'e yardım”, “Tekerlekli sandalye ihtiyacı” gibi bahanelerle de yardım topladığı belirlendi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmaların ardından savcılık talimatıyla operasyon kararı alındı. İstanbul merkezli düzenlenen baskınlarda O.K. ve 18 adamı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.