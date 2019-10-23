Van depremi ne zaman oldu? Van depreminin şiddeti kaç?

2011 yılında Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremlerinden biri yaşandı. 644 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin merkez üssü Van’a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyü olarak belirlenmişti. 8. yıl dönümünde Van depreminde kaybedilenler saygı ile anılıyor. Van depremi büyüklüğü, hayatını kaybedenler ve daha fazlası haberimizde.

VAN DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ

Depremin merkez üssü Van’a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyü olarak belirlendi. Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6Mw, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise 7.2 Mw olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi’nden daha sonra yapılan açıklamada, deprem şiddetinin merkez üssünde 9 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak tekrar düzeltildi.

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

23 Ekim 2011’de saat 13:41’de Van’da meydana gelen ve 25 saniye süren deprem sonucunda 644 kişi hayatını kaybetti ve bin 966 vatandaşımız da yaralanmıştır.