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Van-Hakkari kara yoluna çığ düştü araçlar mahsur kaldı

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisi, çığ düşmesi sonucu kapandı.

16:27 -
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Van-Hakkari kara yoluna çığ düştü araçlar mahsur kaldı

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van’da Hakkari kara yolunun 90. kilometresindeki Güzeldere mevkisinde yola çığ düştü. Kapanan yolda
bazı araçlar mahsur kaldı.

Bölgede sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı. AFAD ekipleri de araçlarda mahsur
kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor.

Sağlık ekiplerince soğuktan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede yol açma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA

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