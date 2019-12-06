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Van’da 3 belediye başkanı gözaltına alındı

Van'ın HDP'li Muradiye ve Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

08:21 -
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Van’da 3 belediye başkanı gözaltına alındı

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Terör Van
Son güncelleme: 08:34 06.12.2019
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