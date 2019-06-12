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Van’da 4 terörist öldürüldü

Van İl Jandarma Komutanlığınca Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

08:28 -
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Van’da 4 terörist öldürüldü
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