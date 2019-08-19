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Kayyum gerilimi! Van ve Diyarbakır’da polis müdahalesi

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı'nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı. Bunun üzerine bölgede tansiyon yükseldi. Van'da belediye binasına yürüyen aralarında görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'nın da bulunduğu HDP'li gruba polis müdahale etti. Yaşanan tartışmanın ardından grup dağıldı. Diyarbakır'da da oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis tazyikli suyla müdahale etti.

13:13 -
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Kayyum gerilimi! Van ve Diyarbakır’da polis müdahalesi

Van’da Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Bedia Özgökçe Ertan’ın İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınmasının ardından yerine atanan kayyum Vali Mehmet Emin Bilmez görevine başladı.

Bu sırada belediye binasına yürümek isteyen bir grup HDP’liye polis izin vermedi. Aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı’nın da bulunduğu yaklaşık 30 HDP’li, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’ndeki belediye binasına yürümek istedi.

HDP’li grubun yolu, belediye binasına 30 metre kala polisler tarafından kesildi. Zırhlı araçlar ile barikatın bulunuduğu noktada, HDP’li Vekil Orhan ile polis amiri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polis aracından kalabalığa dağılmaları yönünde uyarıda bulunularak, aksi halde zor kullanılacağı bildirildi. Bunun üzerine grup, Erek Dağı Caddesi’ne yöneldi. Kalabalıktan bazıları sloganlar attı. Polis de gruba müdahale etti. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından HDP’li grup dağıldı.

FOTO:DHA

DİYARBAKIR’DA OTURMA EYLEMİNE MÜDAHALE

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi karşısında oturma eylemi yapmak isteyen gruba da polis müdahale etti. Grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı.

Son güncelleme: android-time 13:30 19.08.2019
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