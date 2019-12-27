Van’da okullar tatil mi? Başkale ve Bahçesaray için kar tatili açıklaması!

Van’da dünden beri süren yağış sebebiyle vatandaşlar okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor. Van’ın Başkale ile Bahçesaray ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığınan yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde eğitime bugnün ara verildi.

VAN VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Engelli kamu personelleri de idari izinli sayılacak” denildi.