Van’da PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçirildi

Van Valiliği, jandarma ekiplerinin Çatak ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak, barınak ve depolarda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Van İl Jandarma Komutanlığı’nca, Çatak ilçesi Andiçen, Ulaşır ve Surik mahalleleri kırsalında, terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarına ilişkin planlanan operasyon kapsamında; 09-11 Ağustos 2019 tarihleri arasında, ‘Şehit Güvenlik Korucusu Halil Şip’i’ operasyonu icra edilmiştir.1 Glock marka tabanca, şarjör ve 14 adet fişek, 1 Smith Wesson marka tabanca (Şarjör ve 12 adet fişeği ile birlikte), 1 büyük telsiz, 1 el telsizi, 3 zaman ayarlı Mayın/EYP düzeneği, 1 güneş paneli, 1 savunma tipi Rus el bombası 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü (55 adet fişek ile birlikte), 1 akü (12V), 6 pil, 1 radyo, 7 günlük ajanda, 1 sekizli pil bloğu, 1 kol saati, 2 enjektör, 1 morfin, 1 ses kayıt cihazı, 1 kulaklık, 25 litre motor yağı, 1 büyük bidon kavurma, 200 kilo un, 54 litre yağ, 40 kilo tuz, 60 paket makarna, 50 kilo bulgur, 50 kilo pirinç, 20 liltre pekmez, 10 litre tahin ve 5 kiloluk 10 kutu konserve ele geçilmiş olup, sığınak ve barınaklar imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”