Van’da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Olay, Tuşba Açık Oto Pazarı'nda meydana geldi.. Bilinmeyen bir neden dolayı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çok sayıda vatandaş yaralandı.. Yaralılar, bölgeye sevkedilen ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. (İHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/vanda-silahli-kavga-cok-sayida-yarali-var-5481780","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/vanda-silahli-kavga-cok-sayida-yarali-var-5481780","pageType":"yazi","pageIdentifier":5481780,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5481780,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/vanda-silahli-kavga-cok-sayida-yarali-var-5481780/","headline":"Vanu2019da silahlu0131 kavga: u00c7ok sayu0131da yaralu0131 var","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["kavga","Van"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/30/iecrop/van-tusba-iha_16_9_1575107030-880x495.jpg","author":"dayas","dateCreated":1575105421,"datePublished":1575105421,"dateModified":1575107034,"info":"{"seo_news":"false"}"});