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Van’da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde bulunan ikinci el açık oto pazarında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

12:17 -
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Olay, Tuşba Açık Oto Pazarı'nda meydana geldi.

Bilinmeyen bir neden dolayı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çok sayıda vatandaş yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevkedilen ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. (İHA)

kavga Van
Son güncelleme: 12:43 30.11.2019
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