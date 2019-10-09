Vapur sapığı adli kontrolle serbest bırakıldı

Kadıköy-Karaköy vapurunda, önceki gün kadınlara bakarak mastürbasyon yapan ve bir Hukuk fakültesi öğrencisinin videoya kaydederek, şikayet ettiği Rıza E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Rıza E., savcılıktaki ifadesinin ardından, “ısrarlı cinsel taciz” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

“BACAĞIM KAŞINIYORDU, BEN DE KAŞIDIM”

Gebze'de bir araba fabrikasında çalıştığını söyleyen Rıza E., hakimlikteki sorgusunda, “Olay günü 4 bira içmiştim. Sonra vapura binerek üst kata çıktım. Daha önce panik atak da geçirmiştim. Alkollü iken elim ayağım kendiliğinden oynuyor. Olay günü bacağım kaşınmaya başladı. Ben de kaşıdım. Oradaki kişiler bana tepki gösterince ben de alkolün verdiği heyecanın da etkisiyle olay yerinden ayrılıp vapurun lavabosuna gittim. Hatta montumu da orada unutmuşum. Kimseye karşı cinsel taciz eylemim olmadı. Art niyetim de yoktu” diye kendini savunarak, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

“ADLİ KONTROL HÜKMÜ İLE…”

Hakimlik, Rıza E.'nin üzerine atılı suçun alt ve üst sınırına dikkat çekerek, haftanın iki günü imza vermesi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulayarak, serbest bırakılmasına karar verdi.