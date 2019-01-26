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Vatan Partisi de adaylarını açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Tülin Oygür, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise beyin cerrahı Rifat Mutlu oldu. Oygür Gazi Üniversitesinde rektör yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Yavuz ALATAN
15:30 -
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Vatan Partisi de adaylarını açıkladı

Toplantıda konuşan Perinçek, “Krizden korkmuyoruz. Vatan Partisi'nin çözümü var. Kriz bizden korksun. Yüreği asker polisle çarpan bir milletimiz var. Türkiye buradan bir çözümle çıkacaktır. Türkiye Atatürk devrimi rotasına kesinlikle girecektir. Seçim, Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmaz için büyük ve kararlı bir adım olacaktır'' dedi.
Perinçek Ankara ve İstanbul adayları için de ‘'Milli devletin kurulduğu Başkentin adayı Prof.Tülin Oygür kahraman bir ailenin kızıdır. Gazi Üniversitemizin rektör yardımcılığını yapmıştır. Diş Hekimidir. Güzel İzmir'imizin adayı Rifat Mutlu da beyin cerrahıdır. Çocuk Esirgeme Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Uzun yıllar İsveç'te de doktor olarak çok önemli görevler yapmıştır” dedi.

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