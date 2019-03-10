Vatandaş işsiz, aç çıkış yolu arıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri için Türkiye'yi geziyor. Önceki gün Edirne'de, dün ise Muğla'da vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, uçak seyahati sırasında sorularımızı yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İşte o sözler:

‘17 YILDA NE YAPTINIZ?'

– Ülkelerin çıkarları vardır. Bir beka sorunuyla karşılaşmamak için kendi geleceklerini güvence altına alacak politikalar geliştirirler. Eğer siz bu politikaları üretmeyip, ‘Türkiye'nin beka sorunu var' derseniz size sorarlar; 17 yılda ne yaptınız? 17 yıl önce beka sorunu yoktu da şimdi niye bir beka sorunu ile karşı karşıya kaldınız? Bu sorunun yanıtını henüz almış değiliz.

– Türkiye'de geriye gidiş var. Bahçeli gerçekten böyle bir sorun olduğuna inanıyorsa, o sorunu yaratan otoriteye, düşünceye hesap sormak zorunda. Bana değil.

– Türkiye Cumhuriyeti'nin silah fabrikasını Katar'a satan kim? Bu beka sorunu değil mi? Bahçeli buna bir şey diyor mu? Hangi ülke bunu kabul eder?

‘CİDDİ BİR İŞSİZLİK VAR'

– İnsanlar sokakta bana ‘Bizi baskıdan kurtarın' diyor. ‘Çocuklarımız işsiz, çocuklarımıza iş bulun' diyor. Sokaktan geçinenler var. Üniversitelerin yaptığı akademik çalışmalara göre 6 milyon kişi sokaktan geçiniyor. Aileleriyle 23-24 milyon kişi eder bu. Asgari ücretin altında aylık geliri olan 1.8 milyon kişi var. Bunların da aileleri var. Dolayısıyla ciddi bir yoksullaşma, işsizlik süreci yaşıyoruz.

– Vatandaş bir çıkış yolu arıyor. Birlikte bu işi yapabilirsek, herkesi kurtarabiliriz. Çünkü bu yaşanan acı tablodan Türkiye'nin kurtulması için ortak irade sergilememiz lazım. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Bunlara yerel seçimlerde önce ‘Yanlış yaptınız' diyeceğiz.

‘AKP'LİLERE SESLENİYORUM'

– Özellikle geçmişte AKP'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Onlar da aslında büyük fedakarlıklar yaptılar. 17 yıl omuzlarında taşıdılar. AKP'ye oy veren binlerce mağdur insan var. Onların da bu süreçte sandığa gidip demokratik tepkilerini göstermesi gerekiyor.

– Sarayda yaşayanlar tamamen halktan kopuklar. Vatandaş çay bulamazken, onlar kilosu 4 bin liralık çay içiyor. Bunu da çıkıp anlatıyorlar. Mutfakta yangın var, işsizlik Türkiye'nin en temel sorunu. 1000 kişilik geçici işe 40 bin kişi başvuruyor. Sarayın bunlarla hiçbir ilgisi yok.

‘Bahçeli samimi değil'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Bahçeli'nin söylemlerini samimi bulmuyorum. Cumhur İttifakı'nın sözcüsü olarak konuşuyor. Benim milliyetçilik anlayışımla, Sayın Bahçeli'nin milliyetçilik anlayışı arasında dağlar kadar fark var. Biz vatanseveriz. Biz ordumuzun da, güvenlik güçlerimizin de güçlü olmasını isteriz. Türkiye'nin her alanda güçlü olmasını, üretmesini isteriz. Onun tek görevi Cumhur İttifakı'nın sözcüsü olarak beni eleştirmek” diye konuştu.