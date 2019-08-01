Vatandaşın kabusu internet dolandırıcılarına 3 ayrı operasyon

Dolandırıcılara yönelik, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren ilk olay, bir kişinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, fotoğraf makinasını satmak için internet üzerinden ilan veren M.Ş.'yi arayan bir kişi müşteri olduğunu söyledi. Fotoğraf makinesini almak istediğini söyleyen kişi, “Yüz yüze görüşerek fotoğraf makinesi görerek almak istiyorum” dedi. İkili satış için buluştu. Fotoğraf makinesini alacak olan kişi üzerinde para getirmediğini arkadaşının banka üzerinden EFT yapacağını söyledi.

“EFT YAPIYORUM”

M.Ş.'nin banka bilgilerini alan şüpheli, “Arkadaşım hemen havale yapıyor” dedi. Bir süre sonra ise şüphelinin telefonuna EFT dekontunun fotoğrafı mesaj olarak geldi. Şüpheli dekontu M.Ş.'ye gösterdi. Bunun üzerine satış tamamlandı. Evine dönen M.Ş., bankaya gidince adına para yatırılmadığını gördü.

İLANDA FOTOĞRAF MAKİNESİNİ GÖRDÜ

Dolandırıldığını anlayan M.Ş., emniyete giderek şikayetçi oldu. M.Ş. internette dolaşırken, bir ilanda fotoğraf makinesini gördü. “Satılık” ilanını gören mağdur genç hemen, yeniden emniyete gitti. Siber Polisi hemen plan yaptı. Polis ekipleri alıcı olarak şüpheliyle görüşme yaptı. Şüpheli ve aynı yöntemle dolandırıcılık yapan 2 arkadaşı yakalandı.

SAHTE PARA DA VERMİŞLER

Gözaltına alınan şüphelilerin 27 kişiyi mağdur ettiği ve 70 bin lira vurgun yaptığı belirtildi. Şüphelilerin, EFT dekontlarını bilgisayar programında hazırladığı anlaşıldı. EFT kabul etmeyenlere ise sahte para verdikleri ortaya çıktı.



KART BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER

Diğer bir operasyon ise, kart bilgilerine ulaştıkları banka müşterilerini arayarak şifrelerini ele geçirdikleri kişileri hesaplarını boşaltan bir şebekeye yönelik gerçekleştirildi. Polisin düzenlediği baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

“VOİP HAT”

Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin yöntemleri de ortaya çıktı. İddiaya göre, şebeke üyeleri, farklı yöntemler kullanarak bazı banka müşterilerine ait kart bilgilerini de ele geçirdi. Bu müşterilerin hesaplarına girmek için şifreye ihtiyacı olan şüpheliler, “Voip” hat denilen bir yöntemle müşterileri aradı. Şebeke üyelerinin kullandığı yöntemle mağdur edilen kişilerin telefonlarında, müşterisi oldukları bankanın “Çağrı merkezi” numarası görüldü. Şebeke üyeleri telefonu açan kişilere, “Bankadan arıyoruz, bazı dolandırıcılar hesabınıza girmeye çalışıyor. Size bir şifre gönderdik okur musunuz” diyerek panik havası oluşturdu.

ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Şifreyi veren kişilerin hesabına giren şüpheliler, elde ettikleri bilgilerle alışveriş yaptı. Müşterilerin, hesaplarındaki parayı doğrudan kullanmayan şebeke üyelerinin alışveriş yaptığı öğrenildi. Cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi çabuk satılacak ürünler alan şüphelilerin 3 kişiden 71 bin liralık vurgunları tespit edildi. Şüphelilerin, bankadan para çekerek kameralara yakalanmamak için alışveriş yöntemini kullandıkları öne sürüldü. Şüphelilerin kargı görevlilerine ise sahte kimlik gösterdikleri iddia edildi.

ATM'DEN KARTLARI KOPYALADILAR

Son operasyon ise ATM dolandırıcıların yönelik düzenlendi. Bankamatiklere kopyalama aparatı ve gizli kamera yerleştirerek birçok kişinin kart bilgisini ele geçiren şüphelilerin, binlerce lira vurgun yaptığı öğrenildi. Polisin düzenlediği baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kart haznesine koydukları aparatla bilgileri kopyaladığı gizli kamera ile de tuşlanan şifreyi ele geçirdiği belirtildi. Uzmanlar, ATM'den işlem yapanları, “Şifre girerken diğer elinizle, bariyer oluşturun, farklı açılara yerleştirilmiş olabilecek gizli kamaralardan görülmesin” diye uyarıda bulundu.

Her 3 operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.