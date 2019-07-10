İstanbul güne kazalarla uyandı

Beykoz Paşamandıra Mahallesinde saat 06.00 sıralarında, Kavacık-Riva seferini yapan bir belediye otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle belediye otobüsü yol ortasında alev alev yanarken çevreye yoğun duman yayıldı. O esnada otobüs içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı otobüsteki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Öte yandan belediye otobüsünün alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otobüs yol ortasında alev alev yanıyor, itfaiye ekipleri de otobüsteki yangına müdahale ediyor.

Üsküdar’da özel halk otobüsü minibüse çarptı: 4 yaralı

Üsküdar’da bir özel halk otobüsü yoldaki yağlanma ve yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak önünde seyreden minibüse çarptı. Otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada 4 kişi yaralandı.Kaza saat 09.45 sıralarında Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre dökülen yağ ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Halil İbrahim Y.’nin kullandığı 34 JD 1753 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Fevzi G.’nin kullandığı 34 BCM 834 plakalı minibüs ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürüklenirken duvara çarparak durabildi. Kazada, araçta sıkışan minibüs sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan 2’si kadın 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri,sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Diğer yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle cadde araç trafiğe kapatıldı.

Sarıyer'de belediye otobüsü duvara çarptı

Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, trafik ışıklarını parçaladıktan sonra karşı yoldaki duvara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte aksama yaşandı.

Kaza, Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Çiçek'in kullandığı 34 KD 8442 plakalı Otobüs A.Ş'ye bağlı otobüs, Darüşşafaka durağı Sarıyer istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına daha sonra da karşı yolun duvarına çarptı. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüs, ağaçlara da çarptıktan sonra güçlükle durdu. Otobüs sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans geldi. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Kaza nedeniyle yola dubalar koyan polis ekipleri trafiği tek şeritten verdi.Sarıyer -Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerine geç kalan bazı vatandaşlar otobüslerden inerek yürümeyi tercih etti.

Kaza yapan şoför polise ilk ifadesinde “Hacıosman -Bahçeköy seferini yapmak için durağa gidiyordum. Birden karşı yola geçerek duvara çarptım. Araçta kimse yoktu” dedi.