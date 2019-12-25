Vatandaşlar, Kanal İstanbul projesine itiraz için il müdürlüğüne akın etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktıklarını belirterek, projeye karşı olanlara da bir çağrıda bulunmuştu.

“ÇED RAPORUNA İTİRAZ EDİYORUM”

İmamoğlu’nun, “Yarın ‘ben çocuğuma ya da üyelerime hesap veremem’ diyen kişiler, sivil toplum kuruluşları, herkes, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çok basit şekilde abartmadan ‘İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyorum. Kanal İstanbul projesine İstanbul’un su kaynakları Sazlıdere’yi Terkos’u yok etme riskini karşı ÇED raporuna itiraz ediyorum’ demesi bile yeterlidir” ifadelerinin ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bir dilekçe hazırladı.

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Dilekçenin bir örneğini çıkaran İstanbullular, itirazda bulunmak için İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne akın etti.

10 GÜN BOYUNCA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Kanal İstanbul'un ÇED raporu 10 gün boyunca halkın görüş ve önerileri için askıda kalacak. Bu 10 günlük süre zarfında, “Kanal İstanbul” projesine itirazı olan vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne müracaat edebilecekler.

TMMBO’nun örnek dilekçesi için burayı tıklayın