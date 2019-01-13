Vatandaşlar Vali’ye yüksek elektrik faturalarını sordu

Hakkari'de vatandaşlar, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret eden Vali Akbıyık'tan yüksek gelen elektrik faturalarını sordu. Bazı vatandaşlar ise Vali Akbıyık’a ilde fabrikaların bulunmadığını belirterek, kendileri gibi birçok işsizin bulunduğunu ve evlerine bir lokma ekmek bile götüremediklerini söylediler.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğulu ile birlikte çarşı merkezini dolaşan Vali İdris Akbıyık, esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Vali Akbıyık'ın etrafında toplanan vatandaşlar, ”Sayın valim sizi çok seviyoruz sizden bir ricamız var. Elektrik faturaları son günlerde çok yüklü geliyor. Bazı aileler 700, bazıları 800, bazıları ise 1 milyarın üzerinde fatura ödüyor. Böyle bir şey nasıl olur lütfen yardımcı olun” dedi.

İLGİLİ HABER Elektrik ve doğalgaz faturaları yüzde 30 arttı!

İŞSİZ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Vali Akbıyık ise bu konuyu mahalle muhtarlarının kendilerini ilettiğini belirterek, yüksek gelen faturaların üzerinde durduklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise Vali Akbıyık'a ilde fabrikaların bulunmadığını belirterek, kendileri gibi birçok işsizin bulunduğunu ve evlerine bir lokma ekmek bile götüremediklerini söylediler. İHA