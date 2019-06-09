Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vatandaşlık Geliri için dernek kuruldu

Üretimde daha fazla yapay zeka ve otomosyon kullanılmasına Dayanan teknolojideki ilerlemenin yol açtığı işsizliğe çare arayışı hızlandı.Önce felsefi boyutta tartışılan ve her vatandaşın asgari temel gelire sahip olmasını öngören sosyal sorumluluk hareketi Türkiye’de örgütlendi. İstanbul’da Vatandaşlık Temel Geliri adıyla dernek kuruldu.

15:43 -
Haberler Gündem
Vatandaşlık Geliri için dernek kuruldu

Başkanlığını Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu'nun üstlendiği derneğin kurucuları arasında Cemal Özdemir, Sabri Vedit Engin, Nizazi Parlar, İlhami Akkum, Oğuz Ünver ve Şükrü Parlak yer aldı. Başkan Köylüoğlu, hedeflerini şöyle açıkladı:
“Biz devletin, tüm vatandaşlarına herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktarda bir gelir sağlamasını savunuyoruz. Bu gelirin koşulsuz bir şekilde ve vatandaşın başka kazançlarından bağımsız ve düzenli olarak, ömür boyu ödenmesini istiyoruz. Bu ütopik bir hayal değil, aksine adil bir toplum için zorunluluktur. Vatandaş temel gelire kavuşursa işsizlik, yoksulluk, eğitim ve sağlıkla ilgili sorunlar daha kolay çözülür.

Son güncelleme: android-time 15:44 09.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more