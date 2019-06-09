Vatandaşlık Geliri için dernek kuruldu

Başkanlığını Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu'nun üstlendiği derneğin kurucuları arasında Cemal Özdemir, Sabri Vedit Engin, Nizazi Parlar, İlhami Akkum, Oğuz Ünver ve Şükrü Parlak yer aldı. Başkan Köylüoğlu, hedeflerini şöyle açıkladı:

“Biz devletin, tüm vatandaşlarına herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktarda bir gelir sağlamasını savunuyoruz. Bu gelirin koşulsuz bir şekilde ve vatandaşın başka kazançlarından bağımsız ve düzenli olarak, ömür boyu ödenmesini istiyoruz. Bu ütopik bir hayal değil, aksine adil bir toplum için zorunluluktur. Vatandaş temel gelire kavuşursa işsizlik, yoksulluk, eğitim ve sağlıkla ilgili sorunlar daha kolay çözülür.