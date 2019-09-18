‘Vefa görmedik’ diyerek AKP’den istifa etti!

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde AKP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Davutoğlu’nun istifasının ardından Tüm Türkiye’den istifa haberleri gelmeye devam ederken bunlara son eklenen isim AKP’nin eski Konya İl Başkanı Musa Arat oldu. Arat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İl Başkanlığım süresince iki seçim bir referandum yaşadık. Konyayı siyasi alanda huzurlu ve sakin tutmanın ağır sorumluluğunu sürekli omuzlarımızda taşıdık. Arkadaşlarımla birlikte AK Parti'nin kurumsal kimliğine olan sorumluluğumuzu hiç unutmadan çalışarak davamızın başarısı için fedakarlıklardan kaçınmadık. Parti Disiplininden hiç bir zaman uzaklaşmadık. İl Başkanı olarak görev yaptığım süreçte hiçbir arkadaşım görevden alınmayı hak etmedi. Vefa ve kardeşlik duygularını esas alarak dillendirmek gerekirse; 17 Ekim 2017 tarihinden bu güne, zerre kadar vefa karşılığını göremedik” ifadelerine yer verdi.

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“DARBE GECESİ YAŞANANLAR HİÇ SORGULANMADI”

Kendilere hoşgörüde bulunulmadığını ifade eden Arat, “07 Haziran ve 01 Kasım 2015 tarihlerindeki seçimlerde AK Parti ve Sn. Cumhurbaşkanı aleyhine ‘Ayakkabı Kutuları’ üzerinden yapılan her türlü hakaretin mimarlarına Cumhur İttifakı uğruna gösterilen hoşgörü, AK Partiyi yönetenler tarafından bizlere zerre kadar gösterilmemiştir. Oysa bu kadrolar 15 Temmuz hain darbe girişimine göğüs geren gerçek kahramanlardı. ‘'Metal Yorgunluğu'' bahanesi ile nerdeyse AK Parti İl Başkanlarının tamamı tasfiye edildi. Maalesef 15 Temmuz 2016 gecesi özellikle darbe girişiminin başlangıcından saat 00:30’a kadar geçen sürede yaşananlar hiç sorgulanmadı. O gece nerde olduğu bilinmeyenler, darbe girişiminin gidişine göre tavır belirleyenler, talimatlara uymayanlar ve sabaha kadar bir yerlerde saklanıp kendini koruma derdine düşenlere kurban edildi İl Başkanları. Muhasebesi yapılamayan o gecenin sonunda kellesini koltuğuna alıp, teşkilatlarının başında şehirlerini ve davasını sahiplenenler, çıkar grupları tarafından tutulan tetikçiler ile itibar suikastlerine maruz bırakıldılar” dedi.

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“KONYALI ŞAHİTLİK EDECEKTİR”

Arat sözlerini şöyle sürdürdü;

“15 Temmuz anmalarında adımızı o geceden silmeye çalıştılar. O gece yaşananlara saat 23:00'da AK Parti Konya teşkilatı önündeki binlerce Konyalı şahitlik edecektir. Hatırlayacağınız üzere Sn.Cumhurbaşkanı darbe teşebbüsü gecesi 00.25’te halkı darbe girişimine karşı direnmeye davet etmişti.Bu davetten yaklaşık 1.5 saat önce saat 23.00’da ki konuşmamız ile halkı darbe girişimine direnmeye davet eden ilk teşkilat AK Parti Konya teşkilatıydı.

“MEVCUT HAL BENİM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR”

AK Parti'nin kuruluşuna rehberlik eden ilkelerin, kardeşliğin ve dava anlayışının kaybolduğu mevcut hal benim açımdan sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu bağlamda; Belediye Meclis Üyesi, İl Yönetim Kurulu Üyesi, İl Başkan Yardımcısı ve İl Başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğim AK Parti üyeliğimi sonlandırdım.”