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Vefalı’lar İzmir’de buluştu!

Türkiye'nin 147 yıllık lisesi Vefa'nın mezunları, İzmir Temsilciliği'nin açılışında bir araya geldi. Usta Haberci Uğur Dündar'a "okulun burs fonuna katkılarından" dolayı bir teşekkür plaketi verildi.

Sozcu.com.tr
18:57 -
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Vefalı’lar İzmir’de buluştu!

Vefalı’lar Derneği Başkanı Hakkı Baliç, “Vefa, Vefa’da okutmuş, okumuş, spor yapmış, sevmiş vefalı Vefalı’larındır” mottosunu anımsatarak başladığı konuşmasında dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek, İzmir Temsilciliği’nin de faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Baliç Vefa Lisesi’nin mezunlarından Usta Haberci Uğur Dündar’a “okulun burs fonuna katkılarından” dolayı bir teşekkür plaketi verdi. Etkinlikte davetlilere ünlü Vefa Bozası da ikram edildi.

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