Vekaleten atanan müdürü böyle karşıladılar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koltuğuna ‘vekaleten’ atanan Sadık Ak için, önceden planlanmış organizasyonda, Ak’ın görev yapacağı binaya girişinde yollarına çiçekler döküldü, konfetiler patlatıldı.

Oğan, Twitter hesabından, “Bir an gözüm gelini aradı, zira konfetili, yukarıdan aşağı güllerin atıldığı bu şatafatlı görüntüleri bir düğünden kesit sandım. Meğerse Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Sadık Ak’ın görev yapacağı binaya girişiymiş! Görmemişliğin zirve yaptığı günler” paylaşımında bulundu.