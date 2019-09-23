Vekil kızına bakanlık kalkanı

Bakanlık yazısında, “143 gün rapor alması mevzuata aykırı olsa da bunda belediye başkanının suçu yok” dedi.

5 AY İŞE GİTMEDİ

Ardında Tuncer'i işe alıp 6 ayda yaklaşık 5 ay rapor almasına göz yuman AKP'li eski Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu akladı. Bakanlık, yazısında, “Kütahya Belediyesi'nde alınan raporların mevzuata uygun olup olmadığına da bakılmamaktadır” denildi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve bir grup vatandaş, açıktan atamayla memur yapılan ve 6 ay hiç işe gitmeden maaş aldığı belirtilen Sümeyra Tuncer'le ilgili işlemlere göz yumduğu gerekçesiyle Kütahya eski Belediye Başkanı AKP'li Kamil Saraçoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AKP'li Hüsnü Ordu'nun kızı Sümeyra Tuncer'in, Kütahya'da olması gerekirken Ankara'da yaşadığı ve internet üzerinden “kedi satışı” yaptığını SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı.