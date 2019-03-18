Veli Ağbaba’dan Mesut Parlak açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Sözcü Gazetesi yazarı Mesut Parlak’ın önceki gün kaleme aldığı “Malatya’da neler oluyor?” başlıklı yazısıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

“Malatya MilletvekiliSaygıdeğer Sözcü Gazetesi okurları;

Öncelikle bir yazarla polemiğe girmeyi asla istemiyor ve doğru bulmuyorum. Ancak bu köşeden partime ve şahsıma yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar yöneltilmesi üzerine siz değerli okurların gerçeği bilme hakkı olduğunu düşünerek açıklama yapma gereği hissettim. Maalesef Sayın Mesut Parlak seçimlere sayılı günler kala hem Malatya yerel basınında hem de bu gazetede şahsıma ve partime yönelik karalama kampanyası ile Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kaybettirme çabası gütmektedir.

1.Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Soner Gökçe'yi tek başına bıraktığıma dair iftiraya en iyi cevap, Soner Gökçe ile birlikte yaptığımız gezilerdir. Kendisinin adaylık sürecinde hep yanında olduğum gibi bir kişiye daha ulaşabilmek adına zaman zaman adaylarımızla birlikte zaman zaman ise onlardan ayrı programlar yapmaktayız. Bu durum, bu seçimlere özgü olmayıp geçmiş seçimlerde de çok kez aynı stratejiyi uyguladık. Adaylarımızın ulaşamadığı mahalle ve köylere giderek hem ilçe hem de büyükşehir belediye başkan adayımıza oy istiyorum. Kendisi ile aramızda iddia edildiği gibi bir kavga ise asla yaşanmamıştır. Ancak ısrarla, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ile sorun olduğunu gündeme getirmenin altında art niyet olduğunu tüm Malatyalılar görüyor.

2.- Malatya Milletvekili olarak Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmem, başka illerden yurttaşlarımız ve örgütlerimiz tarafından seçim gezilerine davet ediliyor ve gidiyor olmam da sayın yazarı rahatsız etmişe benziyor. Onlarca ilden çok sayıda davet almama rağmen Malatya'da seçim çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum. Yaklaşık bir aydır Malatya'da adım atmadığım mahalle, sıkmadığım el kalmamıştır. Bütün ömrüm boyunca, aday olup olmadığıma bakmadan hep partim için çalıştım, hep yüreğim Sol'da attı. Partimin verdiği görev çerçevesinde milletvekili çıkaramadığımız iller başta olmak üzere birçok başka ilde de programlara katılmama rağmen Malatya'yı hiç ihmal etmediğimi, hatta Malatya'ya en çok vakit ayıran milletvekili olduğumu ise bütün Malatyalılar ifade etmektedir.

Ömründe Malatya'da hiçbir zaman CHP'yi ya da başka bir sol partiyi desteklememiş olmasına rağmen bugün CHP'li gibi açıklama yaparak şahsımı ve örgütümüzü hedef gösteren Sayın Mesut Parlak'ın bugüne kadar tüm seçimlerde kime destek verdiğini bütün Malatya kamuoyu yakından bilmektedir.

3.- Söz konusu yazıda “Cesur Yürek” sloganı da çarpıtılarak eleştiri malzemesi yapılmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki bu sloganı ben kendi kendime kullanmadım. Başta sosyal medyada özellikle gençler olmak üzere. gittiğimiz her yerde halktan bana bu şekilde seslenilmesi üzerine bu slogan yaygınlaşmıştır. Bu slogan, Türkiye'nin dört bir yanında her cezaevinde haksızlık ve zulüm karşısında mağdurların yanında olmamdan kaynaklanmaktadır. Füze Kalkanında, Ergenekon'da, Balyoz'da, Pozantı'da, Askeri Casusluk davalarındaki duruşumdan; Şeker Fabrikalarının satışına karşı verdiğim mücadeleden, Malatya'da halkın çıkarları için vermiş olduğum kavgadan, mücadeleden kaynaklanmaktadır.

Sayın Parlak AKP ile uyumlu şekilde rektörlük yaparken, Veli Ağbaba cezaevi kapılarında Ergenekon, Balyoz davalarını takip ediyor, FETÖ'cülerle kavga ediyordu. Bugün Malatya'da AKP milletvekilleri aleyhine tek kelime sarf etmeyen Mesut Parlak'ın şahsıma ve partime yönelik karalama kampanyası yürütmesi manidardır.

4.- Bilindiği gibi CHP ve İYİ Parti arasında bir ittifak gerçekleşmiş olup Malatya'da bazı ilçelerde ortak aday gösterilmiş bazı ilçelerde ise her parti kendi adayını göstermiştir. Parti olarak kendi adayımızın olduğu yerlerde başka bir partinin adayını desteklememiz asla söz konusu olmayıp bu durum İYİ Parti için de geçerlidir. Sayın Parlak'ın yeğeni Yeşilyurt'ta İYİ Parti adayı olabilir, ancak Yeşilyurt'ta pırıl pırıl, genç bir adayımız, Jeoloji Mühendisi Erkan Özgür varken başka bir parti adayını desteklememiz siyasi ahlakla bağdaşmaz. İYİ Parti adayını değil de kendi adayımızı desteklememiz neden Mesut Parlak'ı rahatsız etmektedir? Sayın Parlak'ın asıl rahatsızlığının etnik ve kültürel hazımsızlığın yanı sıra kendisinin ve yakınlarının siyasi kariyeri olduğu açık olup ileri sürdüğü iftiralar bu gerçeğin üzerini örtmeye yetmemektedir.

5.- Ayrıca şahsıma duyduğu kin ve nefret, yazarın gözlerini öyle kapatmış ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malatya Programını bile eleştiri konusu yapmış, büyük çapta bir miting gerçekleştirilmemesi nedeniyle şahsıma eleştiri yöneltilmiştir. Genel Başkanımız Türkiye'nin hiçbir yerinde büyük mitingler gerçekleştirmemekte, yerel adayları ön plana çıkartmaktadır. Bursa'da, Malatya'da, Adıyaman'da Batman'da, Uşak'ta ve daha pek çok yerde olduğu gibi farklı kitlelere ulaşmak için ziyaret ettiği bölgenin koşullarına göre toplantılar gerçekleştirmektedir.

Son olarak, 8 Yıldan beri onurla Malatya Milletvekilliği yapıyorum. Türkiye'nin dört bir yanında Malatya Milletvekili kimdir? diye sorulduğunda akla gelen ilk isim olmanın onurunu yaşıyorum. 8 yıldan beri Malatya'yı her ortamda temsil etmiş, Malatya'nın hakları için mücadele etmiş bir milletvekilini iftiralarla yıpratmaya çalışmak – kendini Malatya sevdalısı olarak tanıtan bir kişi için- büyük bir çelişkidir. Şahsıma yapılan bir eleştiri değil, açıkça düşmanlıktır.

Siz değerli okurların ve kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla.

Veli Ağbaba

CHP Genel Başkan Yardımcısı

Malatya Milletvekili”