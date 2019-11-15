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Velilerden Doğa Koleji’ne bir çağrı daha

Doğa Koleji'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar aylardır süren belirsizlikle isyan noktasına veliler, okul yönetimini sorunları bir an önce çözmeye ve süreç hakkında en kısa zamanda bilgi vermeye davet etti. Veliler tarafından yapılan açıklamada, "Eğitimin temeli olan değerli öğretmenlerimizin maaşlarını alamaması ve hatta bir çoğunun istifa etmesinin tarafımızdan sükunetle karşılanmasını beklemek haksızlık olur." denildi.

16:45 -
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Velilerden Doğa Koleji’ne bir çağrı daha

Doğa Koleji’nde aylardır yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle aylardır maaş alamayan ve bazı kampüslerde yöneticilerin baskılarına maruz kalan öğretmenleri isyan noktasına getirmişti.

Bir çok kampüste istifaların başlamasıyla çocuklarının aldığı eğitimden ve öğretmenlerin durumundan rahatsız olan veliler, okul yönetimini sorunları çözmeye ve süreç hakkında bilgi vermeye davet etti. 13 Kasım’da Ataşehir’de bulunan genele müdürlük önünde basın açıklaması yapan veliler çağrılarına yanıt alamayınca bu kez de okulun Bahçelievler kampüsünde bir açıklama yaptı. 

Doğa Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde toplana veliler yönetimi açıklama yapmaya davet etti.

“YAŞANANLARI SÜKUNETLE KARŞILAMAMIZ BEKLENEMEZ”

Yaklaşık bir yıldır Doğa Koleji’nde yaşananları üzüntü içerisinde takip ettiklerini ifade eden Doğa Koleji Bahçelievler Kampüsü velileri, “yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye genelinde bir çok okulda maddi imkansızlıklar nedeniyle öğretmenler, öğrenciler, çalışanlar ve biz veliler mağduriyet yaşamaktayız.” dedi. 

“Eğitimin temeli olan değerli öğretmenlerimizin maaşlarını alamaması ve hatta bir çoğunun istifa etmesinin tarafımızdan sükunetle karşılanmasını beklemek haksızlık olur.”  denilen açıklamada şu ifadelere verildi:

“ÖĞRETMENLERİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR”

“Zira yapılan bir çok görüşmede sorunların çözüldüğü, maddi sıkıntıların geçtiği bilgisi tarafımıza beyan edilmiştir. 70 bin öğrencisi olan bir okulun bu hale gelmesi, bunun için gerekli düzenlemelerin yapılmaması ve yaşanılan sorunların çözülmemesi bugün bu konuşmayı yapmayı zaruri hale getirmiştir.

Yaşanılan süreç ve bizi bekleyen tehlikeler ile ilgili acil olarak bilgilendirme yapılması talebimiz mevcuttur. Değerli öğretmenlerimizin haklarının verilmesi ve çocuklarımızın hak ettiği eğitimi alması için gereken tüm yasal, insani süreçte biz veliler olarak elimizden geleni yapacağız. Öğretmenlerimiz yalnız değiller. Eğitim ve emeğin karşılığını alınması bir haktır. Bu hakları savunma yolunda mücadelemiz sürecektir.

Bu nedenle Doğa Koleji yönetimi olarak ivedilikle süreç hakkında bilgilendirme yapılmasını ve sorunun çözümü adına atılacak adımların izah edilmesi gerekmektedir.

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Son güncelleme: 16:53 15.11.2019
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