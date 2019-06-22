“Ver İstanbul’u al Suriye’yi” tespitim böylece doğrulandı

SEÇİME kısa süre kala, Kürt seçmenlerin oylarına yönelik hamle kapsamında, PKK'nın elebaşının mektubunun kamuoyuna açıklamasına bir tepki de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, daha önce teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine 8 yıl aradan sonra izin verilmesini “Ver İstanbul'u, al Suriye'yi” diye yorumladığını hatırlatarak “Bebek katilinin 23 Haziran mesajında HDP'ye ‘Tarafsız kal' demesi tespitimin doğruluğunu ortaya koyuyor” dedi.

KISA VADELİ HEDEF İSTANBUL

Özdağ, Yeniçağ'a yaptığı değerlendirmede şöyle demiştii: “Kısa vadeli hedefleri İstanbul seçimi. HDP seçmeninin bir kısmının AKP'ye oy vermesi veya hiç sandığa gitmemesi hedefleniyor. Uzun vadeli hedef ise ABD güdümünde Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG yapısının kabullenilmesidir. ‘Al Suriye'nin kuzeyini ver İstanbul'u oyunu' oynanıyor.”