Veysel İpekçi kimdir? Görevden alınan Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi nereli?

İşçiye ‘ayağa kalkma’ cezası veren AKP’li Veysel İpekçi’nin hayatı merak ediliyor. Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, belediyede çalışan bir şoföre kendisini görünce ayağa kalkmadığı için verdiği skandal cezayla gündeme geldi. İşte hayatına dair detaylar…

VEYSEL İPEKÇİ KİMDİR?

1982 ‘de Trabzon’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü bitirdikten sonra AÜ Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Mensup Kültür ve Eğitim Derneği Başkanlığı yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Güngören Belediyesi’ni kazanan AKP’nin ilçe belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.