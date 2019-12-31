Vicdansız anne 7 yaşındaki kızına kasayı soydurttu

Olay, dün öğle saatlerinde Sivas’ın Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. F.U. yanındaki yedi yaşındaki kızı B.U. ile birlikte ilaç alma bahanesiyle

Şifa Caddesi üzerinde bulunan eczaneye girdi.

KASA EKSİK ÇIKINCA KAYITLARI İZLEDİ

F.U. eczacıyı oyaladığı esnada küçük kız kasaya yönelerek yaklaşık 750 lira parayı cebine koydu. Anne ve küçük kızı hiçbir şey olmamış gibi eczaneden ayrıldı. Olay sonrası eczane sahibi kasada paranın eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri anne ve kızı tespit ederek çaldıkları paralarla birlikte evlerinde yakaladı. (İHA)