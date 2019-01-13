Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vicdansız sürücü köpeği ezip yoluna devam etti

Bartın'da otomobilin ezdiği köpek ölürken, sürücü ise durmayıp yoluna devam etti.

android-time 22:20
Haberler Gündem
Bartın'da otomobilin ezdiği köpek ölürken, sürücü ise durmayıp yoluna devam etti.

Olay bugün, Bartın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki üst geçidin altında yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe, otomobil çarpıp üzerinden geçti. Ön ve arka lastikleri köpeğin üzerinden geçen otomobilin sürücüsü yoluna devam ederken, o sırada can çekiştiği görülen köpeği gören arkadan gelen otomobil sürücüsü ise durdu. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki topladı. Görüntüleri izleyenler araç sürücüsünün bulunması yönünde yorum yaptı.

DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar