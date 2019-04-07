Virginia Woolf’un Mrs Dolloway romanındaki karakterin tam adı nedir?

Hadi her gün Instagram hesabından ipucu sorusunu yayınlıyor. İpucu yayınlanırken şöyle denildi: “50.000 TL Büyük Ödüllü hadi bu akşam 20.30’da! İpucumuz ise Virginia Woolf’un en ilgi çekici romanlarından biri olan “Mrs Dolloway” hakkında. Romanda yer alan karakterler; roman boyunca asla birbirleriyle karşılaşmamış olan Septimus Warren Smith ile bu romana ismini veren Mrs Dolloway’dir. Peki siz bu karakterin tam adını biliyor musunuz?”

7 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: CLARISSA DALLOWAY

Virginia Woolf (25 Ocak 1882 – 28 Mart 1941), İngiliz feminist, yazar, romancı ve eleştirmendir.

1882’de Londra’da dünyaya gelen Virginia Woolf, Victoria devri’nin tanınmış yazarlarından Sir Leslie Stephen’ın kızıydı. Annesi ve babası daha önce başkalarıyla evlenmişler, dul kaldıktan sonra ise bir araya gelmişlerdi. Her ikisinin de ilk eşlerinden çocukları vardı. Sir Leslie Stephen’ın ilk eşi, ünlü romancı William Makepeace Thackeray’nın kızıydı. Thackeray’nın eşi akıl hastası olduğundan, Leslie Stephen’ın bu kadından olan kızı Laura, anneannesine çekmiş, yirmi yaşında bir akıl hastahanesine kapatılmıştı. Virginia’nın annesi Julia Duckworth ile Leslie Stephen’ın beş çocukları oldu. Yaş sırasıyla Vanessa, Julian, Thoby, Virginia ve Adrian. Virginia on üç yaşındayken annesi ansızın ölmüştür. Woolf, o yıllarda kadınların ikinci planda kalması nedeni ile okula gönderilememiş fakat babası yardımı ile kendini geliştirmiştir.